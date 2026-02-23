Turistas argentinos - Reprodução

Publicado 23/02/2026 16:56

Cabo Frio - Um casal de turistas argentinos registrou ocorrência após ter sido vítima de furto nesta segunda-feira (23), no Terminal Rodoviário de Cabo Frio.

Segundo relato das vítimas, Jonatan Damian e Vanessa Villagra aguardavam um ônibus com destino ao Rio de Janeiro.

De acordo com o casal, a viagem fazia parte do trajeto até o aeroporto, de onde retornariam para a Argentina. Eles informaram que, enquanto aguardavam no terminal, acabaram adormecendo por um período.

Ao acordar, Vanessa percebeu dores na região do abdômen, ombro e braço. Em seguida, o casal constatou que a carteira havia sido furtada.

De acordo com o relato, foram levados cerca de mil dólares e R$ 400 em espécie. Não há informações sobre suspeitos ou imagens que possam auxiliar na identificação do autor do crime.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde foi feito o boletim de ocorrência. O caso segue sendo investigado.