Atletas do projeto Cabo Frio Mais EsporteAscom

Publicado 23/02/2026 16:51

Cabo Frio - No último sábado (21), atletas do projeto Cabo Frio Mais Esporte conquistaram ótimos resultados no II Torneio Rio Loterias Caixa de Atletismo, em Niterói. Ao todo, sete jovens representaram o município e garantiram posições de destaque em diferentes provas da competição estadual.

Um dos principais resultados foi o de Samuel Alves, que conquistou o 1º lugar nos 5.000 metros rasos, na categoria Sub-23. Na mesma prova, Miguel Pereira ficou com o 2º lugar, enquanto Gustavo dos Santos terminou na 4ª colocação, reforçando o bom desempenho da equipe.

Outro destaque foi Gabriel Guarniel, que garantiu o 2º lugar nos 400 metros rasos. Já na categoria Sub-18, Eloise Lima conquistou o 1º lugar nos 1.500 metros rasos, enquanto Bianca Lima ficou em 3º lugar e Bryan Menezes Chaves terminou na 4ª colocação.

A competição foi organizada pela Federação Estadual Rio de Atletismo e reuniu atletas de diversas regiões do estado, sendo realizada na pista da Universidade Federal Fluminense.

A participação dos atletas contou com o apoio da Associação dos Corredores e Atletas da Região dos Lagos (Arcolagos), que contribui para ampliar a experiência competitiva e incentivar o crescimento esportivo dos participantes.