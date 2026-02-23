Atletas do projeto Cabo Frio Mais EsporteAscom
Atletas de Cabo Frio sobem ao pódio em torneio estadual de atletismo
Jovens do projeto Cabo Frio Mais Esporte participaram de competição realizada na UFF, em Niterói, no último sábado (21)
Dois acidentes são registrados em Unamar, Cabo Frio
Ocorrências aconteceram na Rodovia Amaral Peixoto
Nova Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos começa a valer em Cabo Frio e gera debate
Cobrança será feita junto ao IPTU; mais de 40 mil famílias estão isentas, segundo a Prefeitura. Medida atende à legislação federal e valores cobrados variam conforme bairro, tipo de imóvel e volume de lixo gerado
Cachorros são resgatados em caso de maus-tratos na Praia do Forte, em Cabo Frio; um estava morto
A perícia esteve no imóvel para realizar os procedimentos técnicos e avaliar as condições em que os animais eram mantidos. Os proprietários da residência foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos
IPhone encontrado no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio, é devolvido ao dono após mobilização nas redes
Achado inusitado gerou corrente do bem e terminou com final feliz
Investigado por roubo no Peró, homem se entrega e confessa crime em Cabo Frio
Suspeito admitiu participação no assalto ocorrido na Praia das Dunas do Peró, apontou coautora e teve simulacro de arma apreendido pela Polícia Civil
