Cabo Frio

Nova Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos começa a valer em Cabo Frio e gera debate

Cobrança será feita junto ao IPTU; mais de 40 mil famílias estão isentas, segundo a Prefeitura. Medida atende à legislação federal e valores cobrados variam conforme bairro, tipo de imóvel e volume de lixo gerado