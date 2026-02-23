AcidenteReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Dois acidentes foram registrados na tarde desta segunda-feira (23) no distrito de Tamoios, no bairro Unamar, em Cabo Frio.

O primeiro ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto, no sentido Rio das Ostras, cerca de 100 metros antes do Condomínio Verão Vermelho. Um caminhão carregado com água capotou em frente ao mercado e padaria Aki Tem.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima.

O segundo acidente também foi registrado no sentido Rio das Ostras, aproximadamente 100 metros antes da loja Vilarejo. Houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta.

Pelas imagens, é possível observar que o motociclista ficou ferido após o impacto. As circunstâncias dos dois acidentes não foram divulgadas.