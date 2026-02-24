Homens são presos por maus-tratos a animais Reprodução
Homens são presos por maus-tratos a animais em Cabo Frio
Filhotes foram encontrados em situação precária, e um deles já estava morto no imóvel na Praia do Forte
Homens são presos por maus-tratos a animais em Cabo Frio
Filhotes foram encontrados em situação precária, e um deles já estava morto no imóvel na Praia do Forte
Turistas argentinos denunciam furto no Terminal Rodoviário de Cabo Frio
Casal aguardava ônibus para o Rio de Janeiro quando percebeu o desaparecimento da carteira com dinheiro de mil dólares e R$ 400 em espécie
Atletas de Cabo Frio sobem ao pódio em torneio estadual de atletismo
Jovens do projeto Cabo Frio Mais Esporte participaram de competição realizada na UFF, em Niterói, no último sábado (21)
Dois acidentes são registrados em Unamar, Cabo Frio
Ocorrências aconteceram na Rodovia Amaral Peixoto
Nova Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos começa a valer em Cabo Frio e gera debate
Cobrança será feita junto ao IPTU; mais de 40 mil famílias estão isentas, segundo a Prefeitura. Medida atende à legislação federal e valores cobrados variam conforme bairro, tipo de imóvel e volume de lixo gerado
Cachorros são resgatados em caso de maus-tratos na Praia do Forte, em Cabo Frio; um estava morto
A perícia esteve no imóvel para realizar os procedimentos técnicos e avaliar as condições em que os animais eram mantidos. Os proprietários da residência foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.