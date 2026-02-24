Homens são presos por maus-tratos a animais - Reprodução

Homens são presos por maus-tratos a animais Reprodução

Publicado 24/02/2026 13:33

Cabo Frio - Foram presos nesta segunda-feira (23) os proprietários – pai e filho – da residência onde cometeram crime de maus-tratos a cães. Ambos já estão no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Foram presos nesta segunda-feira (23) os proprietários – pai e filho – da residência onde cometeram crime de maus-tratos a cães. Ambos já estão no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Praia do Forte, na altura do Lido, em Cabo Frio.

A operação foi realizada pela Superintendência de Defesa Animal, em conjunto com a Guarda Marítima e Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente e com o apoio da ROMU.

De acordo com a superintendente de Proteção Animal, Fenela Assed, ao todo foram encontrados onze filhotes no imóvel, sendo que um deles já estava morto. Além dos filhotes, um casal de cães foi recolhido e encaminhado para procedimento de castração.

Ainda segundo ela, duas cadelas permaneceram na residência porque apresentavam comportamento agressivo, e não foi possível realizar a captura em um primeiro momento. Uma calopsita também foi encontrada no local.

A perícia esteve no imóvel para realizar os procedimentos técnicos e avaliar as condições em que os animais eram mantidos.

O Jornal entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre os presos e aguarda retorno.