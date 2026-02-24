Palácio das Águias - Reprodução

Palácio das ÁguiasReprodução

Publicado 24/02/2026 18:01

Cabo Frio - O segmento gospel de Cabo Frio tem um encontro decisivo marcado para a próxima segunda-feira (2), às 19h, no Palácio das Águias, no Centro. A escuta pública, aberta à população, promete reunir artistas, produtores, igrejas e lideranças religiosas em um momento considerado estratégico para o futuro do setor no município.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Prefeitura, a iniciativa busca ouvir de perto as demandas, sugestões e propostas do segmento, fortalecendo o diálogo direto com quem movimenta uma das áreas culturais mais atuantes da cidade.

Com forte presença local, o gospel reúne músicos, corais, bandas e coletivos que exercem papel relevante não apenas na fé, mas também na economia criativa e na agenda cultural cabo-friense.

A proposta é transformar o encontro em um espaço democrático de construção coletiva, onde os participantes poderão apresentar ideias, apontar desafios e contribuir diretamente para a criação de projetos, editais e futuras programações culturais.