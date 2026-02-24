Pré-Vestibular Social Conceição Evaristo - Ascom

Publicado 24/02/2026

Cabo Frio - Estão abertas as inscrições para o Pré-Vestibular Social Conceição Evaristo, núcleo do Popularize em Cabo Frio. O projeto é voltado para estudantes que sonham em ingressar em uma universidade pública e buscam uma preparação de qualidade para o Ensino Superior.



Ao todo, serão ofertadas 40 bolsas de auxílio no valor de R$ 200 mensais, pagas de maio a dezembro, totalizando oito meses de apoio financeiro aos selecionados.



As aulas são gratuitas, presenciais, e acontecem às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, no CIEP 458 Hermes Barcelos, localizado no bairro Jardim Esperança. O início das aulas está marcado para o dia 7 de abril.



Criado em 2023, o Pré-Vestibular Social Conceição Evaristo é um projeto construído com professores voluntários e tem como principal objetivo ampliar o acesso ao Ensino Superior por meio da educação popular e inclusiva.



O processo seletivo inclui preenchimento de um formulário on-line – considerado mais detalhado para que a coordenação conheça melhor o perfil dos candidatos. As respostas serão acessadas exclusivamente pela equipe responsável. As entrevistas presenciais e efetivação das matrículas acontecem entre os dias 17 e 19 de março, com contato prévio feito pela organização.



Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário disponível on-line. A coordenação reforça a importância de preencher todas as informações com atenção e sinceridade.

