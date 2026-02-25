Corpo é encontrado - Reprodução

Publicado 25/02/2026 13:57

Cabo Frio - Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25) no Rio São João, na altura do Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



De acordo com as primeiras informações, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o recolhimento do corpo há poucos instantes. Após o resgate, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio (IML), onde passará por exames que devem auxiliar na identificação e na apuração da causa da morte.



Até o momento, não há confirmação sobre a identidade nem sobre o sexo da pessoa encontrada. As circunstâncias do caso ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.