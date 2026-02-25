Corpo é encontrado Reprodução
De acordo com as primeiras informações, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o recolhimento do corpo há poucos instantes. Após o resgate, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio (IML), onde passará por exames que devem auxiliar na identificação e na apuração da causa da morte.
Até o momento, não há confirmação sobre a identidade nem sobre o sexo da pessoa encontrada. As circunstâncias do caso ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
