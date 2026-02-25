Suspeito é detido Reprodução/PM
Segundo a corporação, o furto ocorreu há cerca de quatro dias, enquanto as vítimas estavam na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios. Após constatarem o crime, os turistas registraram a ocorrência e forneceram dados para rastreamento do dispositivo.
Com as informações obtidas por meio do sistema de localização, os policiais identificaram o ponto onde o aparelho estava e realizaram a abordagem. O celular foi recuperado e o suspeito encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
Em depoimento, um dos turistas relatou que procurou a polícia após o furto e que o aparelho foi localizado depois do registro da ocorrência. As vítimas agradeceram aos agentes pelo atendimento durante a permanência na Região dos Lagos.
A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada e que o caso seguiu para apreciação da autoridade policial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.