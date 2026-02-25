Suspeito é detido - Reprodução/PM

Publicado 25/02/2026 13:47

Cabo Frio - Um aparelho celular furtado de dois turistas israelenses foi recuperado na manhã desta terça-feira (24) por policiais do 25º BPM. O suspeito foi localizado e detido na comunidade Manuel Corrêa, em Cabo Frio.



Segundo a corporação, o furto ocorreu há cerca de quatro dias, enquanto as vítimas estavam na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios. Após constatarem o crime, os turistas registraram a ocorrência e forneceram dados para rastreamento do dispositivo.



Com as informações obtidas por meio do sistema de localização, os policiais identificaram o ponto onde o aparelho estava e realizaram a abordagem. O celular foi recuperado e o suspeito encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.



Em depoimento, um dos turistas relatou que procurou a polícia após o furto e que o aparelho foi localizado depois do registro da ocorrência. As vítimas agradeceram aos agentes pelo atendimento durante a permanência na Região dos Lagos.



A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada e que o caso seguiu para apreciação da autoridade policial.