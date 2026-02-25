V.S.F. - Reprodução/PM

V.S.F.Reprodução/PM

Publicado 25/02/2026 14:08

Cabo Frio - A Polícia Civil da 129ª DP de Iguaba Grande cumpriu nesta terça-feira (24) um mandado de prisão preventiva contra V.S.F., acusado de descumprimento de medida protetiva, crime previsto na Lei Maria da Penha. A ação fez parte da operação Espoliador.



Segundo a polícia, equipes da 129ª DP, com base em informações de inteligência, se dirigiram à residência do suspeito, localizada na Travessa Otacílio, em Tamoios, segundo Distrito de Cabo Frio. O homem foi identificado e preso sem oferecer resistência.



V.S.F. já havia sido preso em janeiro pelo mesmo crime e possui condenação anterior de seis anos de prisão por roubo. Após a detenção, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.