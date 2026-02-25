Atleta PedroReprodução
Atleta de Cabo Frio disputa competições nacionais de Jiu-Jitsu
Competições em Curitiba e Teresópolis marcam próximos compromissos do atleta no calendário da modalidade
Homem é preso em Cabo Frio por descumprir medida protetiva
Operação da Polícia Civil de Iguaba Grande resultou na detenção de reincidente, que já havia sido condenado por roubo
Corpo é encontrado no Rio São João, em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Vítima ainda não foi identificada; corpo foi removido para o IML do município
Celular de turistas israelenses furtado em Búzios é localizado após rastreamento em Cabo Frio
Suspeito foi detido na comunidade Manoel Corrêa após ação do 25º BPM baseada em dados de localização do aparelho
Cabo Frio abre inscrições para curso de audiovisual voltado à população LGBTI+
Curso acontece no Ambulatório Demetrio Campos, na próxima quinta-feira (5), às 13h, com foco no público LGBTI+
Prefeitura promove escuta pública para segmento gospel em Cabo Frio
Evento será promovido no Palácio das Águias, na próxima segunda-feira (2), às 19h, com convite aberto ao segmento
