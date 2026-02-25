Atleta Pedro - Reprodução

Publicado 25/02/2026 14:11

Cabo Frio - O atleta Pedro, de Cabo Frio, conquistou o segundo lugar em seu primeiro campeonato internacional de Jiu-Jitsu. Ele representa a equipe Nova União Cabo Frio.

Pedro participará do Curitiba Open de Jiu-Jitsu, marcado para sábado (28) e domingo (1°), no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. A competição integra o calendário da modalidade e reúne atletas de diferentes regiões.

Após o torneio em Curitiba, o atleta também está inscrito no Teresópolis Open, que será realizado em Teresópolis.

Segundo a equipe, Pedro busca apoio por meio de patrocínios para custear despesas com inscrições, deslocamento e participação nas competições. Ele segue em preparação para os próximos compromissos no calendário esportivo.