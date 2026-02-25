Feira de Adoção Animal Ascom
Durante a feira, moradores e visitantes poderão conhecer animais de diferentes portes, idades e perfis, todos acompanhados pela equipe técnica da Prefeitura. Os cães e gatos disponíveis para adoção já receberam a primeira dose de vacina, garantindo mais segurança tanto para os animais quanto para os futuros tutores.
Além da adoção, os novos responsáveis terão direito à castração gratuita, desde que atendidos os critérios relacionados à idade e às condições clínicas do animal. A medida busca contribuir para o controle populacional e para a saúde dos pets.
A superintendente municipal de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, destaca que a iniciativa vai além de encontrar novos lares. “Nosso compromisso é garantir que cada animal acolhido tenha a oportunidade de recomeçar em um lar seguro, com tutores conscientes e preparados para oferecer os cuidados necessários”, afirmou.
Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A Prefeitura reforça que a adoção é um ato de responsabilidade e deve ser encarada como um compromisso de longo prazo.
Mais informações sobre a feira e sobre os serviços oferecidos pelo Canil Municipal podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 99778-2216 — somente mensagens, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h — ou pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br.
Serviço
Data: sábado, 28 de fevereiro
Horário: das 9h30 às 13h
Local: Rua Itajuru, nº 68 – Centro (em frente à loja de rações)
