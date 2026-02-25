Juiz de Fora - Reprodução

Juiz de ForaReprodução

Publicado 25/02/2026 15:12

Cabo Frio - Uma ONG de Cabo Frio, a SOS Infância, está mobilizando voluntários para atuar presencialmente em Juiz de Fora, atingida por fortes chuvas que já deixaram mais de 30 mortos e dezenas de desaparecidos.

A equipe seguirá de ônibus até o município mineiro e, por isso, não conseguirá levar doações físicas. A organização está arrecadando recursos financeiros para comprar água potável, cobertores e alimentos já na cidade, garantindo mais rapidez na entrega às famílias que perderam praticamente tudo.

A meta inicial é arrecadar R$ 1.000. As doações podem ser feitas via PIX, pela chave 22 99236-7507.

Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada de terça-feira (24). As aulas foram suspensas na rede municipal e cerca de 3 mil pessoas estão desabrigadas. A Defesa Civil determinou ainda a evacuação de aproximadamente 600 famílias.

A SOS Infância atua em Cabo Frio desde 2018 e já participou de ações emergenciais em outras tragédias pelo país. Agora, a mobilização é para prestar assistência direta às vítimas das chuvas em Juiz de Fora.