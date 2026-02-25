Identificado como ZuzaReprodução
Homem encontrado morto no Pontal de Santo Antônio é identificado em Cabo Frio
Família reconheceu a vítima; causas da morte ainda serão apuradas
Homem acusado de perseguição é preso em Cabo Frio durante operação da Polícia Civil
Suspeito era considerado foragido da Justiça de Magé e foi localizado no bairro Passagem
Atleta de Cabo Frio disputa competições nacionais de Jiu-Jitsu
Competições em Curitiba e Teresópolis marcam próximos compromissos do atleta no calendário da modalidade
Homem é preso em Cabo Frio por descumprir medida protetiva
Operação da Polícia Civil de Iguaba Grande resultou na detenção de reincidente, que já havia sido condenado por roubo
Corpo é encontrado no Rio São João, em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Vítima ainda não foi identificada; corpo foi removido para o IML do município
Celular de turistas israelenses furtado em Búzios é localizado após rastreamento em Cabo Frio
Suspeito foi detido na comunidade Manoel Corrêa após ação do 25º BPM baseada em dados de localização do aparelho
