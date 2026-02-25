Identificado como ZuzaReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Foi identificado como Zuza o homem encontrado morto nas águas do Rio São João, no Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A identificação foi feita por familiares da vítima.
O corpo havia sido localizado na manhã desta quarta-feira (25) e recolhido por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cabo Frio (IML).
Até o momento, as causas da morte não foram divulgadas. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que ficará responsável pela investigação.