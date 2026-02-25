Motorista é preso por embriaguez - Reprodução/PM

Publicado 25/02/2026 16:56

Cabo Frio - Um motorista foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (25) por embriaguez ao volante em Cabo Frio. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª DP.

De acordo com informações da corporação, por volta das 11h, a equipe seguia em deslocamento para uma operação policial quando avistou um veículo Renault Fluence, de cor vermelha, realizando manobras perigosas na Avenida Joaquim Nogueira. O carro forçava passagem pela direita, trafegava em zigue-zague e acabou colidindo com a lateral de um veículo da concessionária de energia ENEL.

Ao se aproximarem do automóvel, os policiais perceberam que o condutor apresentava comportamento anormal. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. O motorista tentou fugir e, durante a tentativa, colidiu com a lateral da viatura policial. Após breve perseguição, a equipe conseguiu interceptar o veículo e efetuar a abordagem.

Durante a ação, os agentes constataram sinais claros de embriaguez, como forte odor de álcool e falta de coordenação motora. No interior do carro, foram encontradas garrafas de cerveja. O condutor, identificado como R.F.d.S., recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 126ª DP.

Na delegacia, ele foi submetido a exame prévio de alcoolemia, que confirmou o estado de embriaguez. Diante do resultado, foi formalizado o auto de prisão em flagrante.