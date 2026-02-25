Motorista é preso por embriaguezReprodução/PM
Motorista é preso por embriaguez ao volante após manobras perigosas em Cabo Frio
Condutor tentou fugir, colidiu com viatura e teve prisão em flagrante confirmada após exame de alcoolemia
Procon fiscaliza tempo de atendimento em agências da Caixa em Cabo Frio
Ação ocorreu nesta quarta-feira (25) com participação de órgãos estaduais de defesa do consumidor
Cabo Frio promove nova edição da Feira de Adoção Animal neste sábado (28)
Evento acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 68, no Centro, em frente à loja de rações. Estarão disponíveis cães e gatos para adoção responsável
ONG de Cabo Frio mobiliza campanha para ajudar vítimas de tragédia em Juiz de Fora
Fortes chuvas já deixaram mais de 30 mortos na cidade mineira, que decretou calamidade pública e tem milhares de desabrigados
Homem encontrado morto no Pontal de Santo Antônio é identificado em Cabo Frio
Família reconheceu a vítima; causas da morte ainda serão apuradas
Homem acusado de perseguição é preso em Cabo Frio durante operação da Polícia Civil
Suspeito era considerado foragido da Justiça de Magé e foi localizado no bairro Passagem
