Fiscalização nas agências da Caixa Econômica Federal
A operação foi motivada por reclamações registradas sobre demora no atendimento. As equipes estiveram nas agências localizadas em São Cristóvão, na Avenida Joaquim Nogueira, e no Centro, na Avenida Assunção.
Durante a fiscalização, foram verificados o tempo de permanência nas filas e o cumprimento de normas previstas na legislação, como a disponibilidade de banheiros e bebedouros, número de assentos preferenciais e a existência de caixas eletrônicos adaptados para pessoas com deficiência.
Segundo os órgãos, não foram constatadas irregularidades relacionadas ao tempo de espera nas filas na data da ação. No entanto, a agência do Centro foi autuada por falta de acessibilidade no segundo pavimento, onde funciona o serviço de penhor, sem alternativa de atendimento no primeiro andar. A unidade tem prazo de 15 dias para apresentar justificativas.
De acordo com a coordenação do Procon municipal, novas fiscalizações devem ocorrer em outras agências bancárias da cidade.
