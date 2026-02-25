Fiscalização nas agências da Caixa Econômica Federal - Ascom

Fiscalização nas agências da Caixa Econômica Federal Ascom

Publicado 25/02/2026 15:53

Cabo Frio - O Procon de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (25), uma fiscalização nas agências da Caixa Econômica Federal no município. A ação contou com a participação do Procon Estadual e da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.



A operação foi motivada por reclamações registradas sobre demora no atendimento. As equipes estiveram nas agências localizadas em São Cristóvão, na Avenida Joaquim Nogueira, e no Centro, na Avenida Assunção.



Durante a fiscalização, foram verificados o tempo de permanência nas filas e o cumprimento de normas previstas na legislação, como a disponibilidade de banheiros e bebedouros, número de assentos preferenciais e a existência de caixas eletrônicos adaptados para pessoas com deficiência.



Segundo os órgãos, não foram constatadas irregularidades relacionadas ao tempo de espera nas filas na data da ação. No entanto, a agência do Centro foi autuada por falta de acessibilidade no segundo pavimento, onde funciona o serviço de penhor, sem alternativa de atendimento no primeiro andar. A unidade tem prazo de 15 dias para apresentar justificativas.



De acordo com a coordenação do Procon municipal, novas fiscalizações devem ocorrer em outras agências bancárias da cidade.