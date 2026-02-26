Juliana Peixoto Ribeiro e Jonatan Peixoto RibeiroReprodução
Moradora de Cabo Frio é resgatada após mais de 60 horas em trilha na divisa entre Minas e Espírito Santo
Jovem e o irmão foram localizados por equipes de resgate após três dias de buscas em área de mata
Moradora de Cabo Frio é resgatada após mais de 60 horas em trilha na divisa entre Minas e Espírito Santo
Jovem e o irmão foram localizados por equipes de resgate após três dias de buscas em área de mata
Cabo Frio notifica 15 veículos em ação contra abandono no Guarani
Agentes percorreram ruas do bairro e fixaram notificações após identificação de indícios de permanência prolongada na via
Motorista é preso por embriaguez ao volante após manobras perigosas em Cabo Frio
Condutor tentou fugir, colidiu com viatura e teve prisão em flagrante confirmada após exame de alcoolemia
Procon fiscaliza tempo de atendimento em agências da Caixa em Cabo Frio
Ação ocorreu nesta quarta-feira (25) com participação de órgãos estaduais de defesa do consumidor
Cabo Frio promove nova edição da Feira de Adoção Animal neste sábado (28)
Evento acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 68, no Centro, em frente à loja de rações. Estarão disponíveis cães e gatos para adoção responsável
ONG de Cabo Frio mobiliza campanha para ajudar vítimas de tragédia em Juiz de Fora
Fortes chuvas já deixaram mais de 30 mortos na cidade mineira, que decretou calamidade pública e tem milhares de desabrigados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.