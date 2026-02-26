Juliana Peixoto Ribeiro e Jonatan Peixoto Ribeiro - Reprodução

Juliana Peixoto Ribeiro e Jonatan Peixoto RibeiroReprodução

Publicado 26/02/2026 11:13

Cabo Frio - Uma moradora de Cabo Frio foi resgatada após se perder durante uma trilha no Pico da Bandeira, localizado no Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo.

Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, dona de uma empresa de delivery no município, foi encontrada no início da tarde desta quarta-feira (25), junto ao irmão, Jonatan Peixoto Ribeiro, de 24.

Os dois estavam desaparecidos havia mais de 60 horas em uma área de mata e relevo acidentado. As buscas contaram com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros, agentes ambientais e voluntários dos dois estados.

Após serem localizados, os irmãos foram encaminhados para atendimento e reencontro com familiares. O caso envolve trilhas em área de montanha e mobilizou equipes de resgate durante três dias.