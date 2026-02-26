Bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho - Reprodução

Publicado 26/02/2026 12:21

Cabo Frio - O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), em Cabo Frio, durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ). A ação contou com agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, além do apoio do Serviço Aeropolicial.



Considerado um dos criminosos mais procurados do estado, Adilsinho foi capturado em uma residência no município. Ele era o principal investigado da Operação Libertatis II, deflagrada em março de 2025, e estava foragido por força de mandado expedido pela Justiça Federal.



Contra ele havia pelo menos quatro mandados de prisão em aberto. Na Justiça Federal, é apontado como chefe da máfia dos cigarros ilegais no estado. Já na Justiça do Rio de Janeiro, responde como mandante da execução de Marco Antônio Figueiredo Martins, conhecido como Marquinhos Catiri, além de ser acusado de ordenar os assassinatos de Fábio Alamar Leite e Fabrício Alves Martins de Oliveira.



De acordo com as investigações, Adilsinho integra a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro e é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado. A FICCO/RJ aponta que ele atuava em uma organização criminosa armada e com atuação transnacional, especializada no comércio ilegal de cigarros, com domínio territorial e imposição de violência e intimidação.



Segundo a Polícia Federal, a trajetória criminosa de Adilsinho começou há cerca de duas décadas, quando fabricava e desenvolvia softwares para máquinas de videobingo adulteradas, conhecidas como “draculinhas”. Ao longo dos anos, ele ascendeu dentro da estrutura da contravenção até ocupar posição de liderança no submundo do crime organizado fluminense.



A prisão foi resultado de levantamento de dados e trabalho de inteligência desenvolvido no âmbito da FICCO/RJ. Após a captura, ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será transferido ao sistema prisional do estado.



A FICCO/RJ é uma força-tarefa integrada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, criada para intensificar o combate às organizações criminosas no estado, por meio de atuação conjunta e coordenada.