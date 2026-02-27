Câmara Municipal Reprodução
Audiência pública na Câmara de Cabo Frio detalha dados fiscais do município
Relatórios detalham execução da Saúde no 3º quadrimestre e gestão fiscal do 5º bimestre de 2025
Imagens de drone auxiliaram na prisão de Adilsinho em Cabo Frio
Equipamentos flagraram o bicheiro correndo ao redor da piscina minutos antes da abordagem policial
Homem é preso ao tentar devolver iPhone furtado mediante cobrança de R$ 1 mil em Cabo Frio
Suspeito marcou encontro no Manoel Corrêa para extorquir vítima, mas foi surpreendido por policiais em ação disfarçada
Cacique de Ramos marca volta histórica da Escola de Samba Império de Cabo Frio
Retomada será celebrada no dia 14 de março, a partir das 18h, na Praça do Itajuru
Superintendente da PF e secretário da Polícia Civil destacam prisão de Adilsinho em Cabo Frio como "baque histórico" na máfia do jogo do bicho
Prisão foi realizada após trabalho integrado da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
Bicheiro e chefe da máfia do cigarro ilegal é preso em Cabo Frio
Apontado como um dos criminosos mais procurados do RJ, Adilsinho tinha quatro mandados de prisão e é acusado de mandar executar rivais
