iPhone furtadoReprodução/PM

Publicado 27/02/2026 13:53

Cabo Frio - A 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (26), um homem acusado de receptação de telefone celular furtado. A ação faz parte da Operação Rastreio, que vem intensificando o combate à circulação de aparelhos de origem criminosa no município.



Segundo a Polícia Civil, a equipe recebeu informação do setor de Roubos e Furtos de que um homem estaria mantendo contato com a vítima de um furto ocorrido durante o Carnaval, exigindo o pagamento de R$ 1 mil para devolver um iPhone 14.



Com apoio da vítima, os agentes organizaram um encontro nas proximidades da Comunidade do Lixo, no Manoel Corrêa. Em viatura descaracterizada, uma policial se passou pela proprietária do aparelho. No momento em que o suspeito se aproximou para entregar o telefone, foi abordado e preso em flagrante.



O celular foi recuperado e restituído à vítima. De acordo com a polícia, o autor possui três anotações criminais referentes a atos infracionais praticados quando era adolescente.



A Operação Rastreio segue em andamento e já resultou na recuperação de diversos aparelhos. Em muitos casos, os celulares foram entregues espontaneamente na delegacia após os possuidores receberem intimação informando que os dispositivos eram produto de crime.



Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia da 126ª DP: (22) 98831-8020. O sigilo é garantido.