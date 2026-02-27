Imagens de drone auxiliaram na prisão - Reprodução

Publicado 27/02/2026 13:59

Cabo Frio - Imagens captadas por drones foram decisivas para a prisão de Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como o bicheiro mais procurado do estado. Ele foi localizado na manhã desta quinta-feira (26) em uma mansão em Cabo Frio.



Os registros aéreos mostram Adilsinho correndo ao redor da piscina do imóvel, que possui ao menos três andares, minutos antes de ser rendido pelos agentes. Ele praticava exercícios físicos ao lado de seu segurança quando foi surpreendido pela operação.



Durante toda a manhã, os drones monitoraram a movimentação na residência. Nas imagens, o contraventor aparece usando roupa esportiva e boné, reforçando a indicação de que realizava atividades ao ar livre no momento da abordagem.



A prisão ocorreu em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RJ), formada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Após ser detido, Adilsinho foi escoltado e transferido de helicóptero para o Rio de Janeiro. Um vídeo registra o momento em que ele é colocado na aeronave sob forte aparato de segurança.



Integrante da cúpula do jogo do bicho no Rio, Adilsinho também é apontado como chefe da máfia do cigarro ilegal no estado. Contra ele havia pelo menos quatro mandados de prisão em aberto.



Na Justiça Federal, é investigado como líder da organização responsável pela fabricação e distribuição de cigarros ilegais. Já na Justiça estadual, responde como mandante da execução de Marco Antônio Figueiredo Martins, conhecido como Marquinhos Catiri, além dos assassinatos de Fábio Alamar Leite e Fabrício Alves Martins de Oliveira.



Segundo investigações da Polícia Federal, ao longo de duas décadas, Adilsinho saiu do submundo dos cassinos ilegais para ocupar posição de destaque no crime organizado fluminense. Ele teria iniciado a trajetória desenvolvendo softwares para máquinas de videobingo adulteradas, conhecidas como “draculinhas”, expandindo posteriormente sua atuação para o jogo do bicho e a indústria clandestina de cigarros.



A operação é considerada pelas autoridades um dos principais golpes recentes contra a estrutura da contravenção no estado.