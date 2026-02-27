Temporal - Reprodução

Publicado 27/02/2026 14:11

Cabo Frio - A noite de quinta-feira (26) e a manhã de sexta (27) foram marcadas por chuva intensaem Cabo Frio. De acordo com a Coordenadoria Geral de Defesa Civil, em Tamoios, foram registrados 32,2 milímetros de precipitação em apenas uma hora, volume considerado elevado para um intervalo tão curto. A chuva foi provocada pela formação de células convectivas, fenômeno que gerou pancadas fortes e concentradas, sem previsão prévia para a região.

Segundo dados atualizados até as 6h40 desta sexta-feira (27), o acumulado de chuva chegou a 10,8 milímetros no 1º distrito e 54,9 milímetros no 2º distrito, mantendo o município em estágio de observação. As áreas mais afetadas foram os bairros de Unamar, Maria Joaquina, Jardim Caiçara, Ville Blanche, Jardim Exclesior e a Grande Jardim Esperança, onde diversas ruas apresentaram pontos de alagamento, agravados pelo solo já encharcado.

Durante a noite, duas famílias precisaram deixar suas residências por medida de segurança. Em Maria Joaquina, quatro pessoas, entre elas um bebê, foram retiradas de um imóvel com o apoio do Corpo de Bombeiros e levadas para a casa de parentes. Outra família, também com quatro integrantes, do bairro Sinagoga, deixou a residência e foi acolhida por familiares.

Diante do cenário, o gabinete de crise foi acionado e equipes da Defesa Civil seguem nas ruas realizando vistorias, monitorando áreas com acúmulo de água e acompanhando a evolução das condições climáticas. A previsão indica a manutenção da instabilidade ao longo desta sexta-feira, com possibilidade de novas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

Como medida preventiva, as aulas foram suspensas inicialmente em todas as unidades de Tamoios, incluindo escolas da zona rural, e posteriormente a decisão foi ampliada para toda a rede pública municipal de ensino nesta sexta-feira (27). A Secretaria de Educação informou que a medida visa garantir a segurança de alunos, responsáveis e profissionais, com saída organizada e acompanhamento das equipes gestoras.

Na área da saúde, todos os atendimentos ambulatoriais do município estão suspensos, incluindo ESFs, UBs, PAM e o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos. Apenas os serviços emergenciais permanecem em funcionamento. Unidades de saúde de bairros como Araçá, Unamar, Maria Joaquina e Nova Califórnia não abriram, e consultas serão remarcadas. Serviços administrativos da Secretaria de Saúde também foram suspensos a partir do meio-dia.

O transporte público municipal opera com alterações temporárias em algumas linhas devido a alagamentos em vias importantes. Linhas foram suspensas ou tiveram seus itinerários reduzidos, e a Prefeitura orienta que os usuários acompanhem as atualizações pelos canais oficiais antes de sair de casa.

A Defesa Civil reforça as orientações para que a população evite transitar por ruas alagadas, não atravesse áreas inundadas a pé ou de veículo, desligue a energia elétrica se houver risco de contato da água com tomadas e redobre a atenção com crianças e idosos. Em caso de necessidade, o órgão pode ser acionado pelos telefones 199 ou (22) 2647-0199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.