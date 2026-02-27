Restaurante Hilda - Reprodução

Publicado 27/02/2026 14:08

Cabo Frio - O desabamento do telhado do Restaurante Hilda, ocorrido na manhã desta sexta-feira (27), em Cabo Frio, deixou duas pessoas feridas e mobilizou equipes de resgate. O acidente aconteceu em meio ao forte temporal que atinge o município desde a noite de quinta-feira (26).



Um jovem de cerca de 18 anos já foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava um corte no rosto e suspeita de fratura no nariz, sendo encaminhado para atendimento médico.



Ainda no local, uma mulher de 24 anos permanece com as pernas presas sob os escombros. Os bombeiros seguem trabalhando para retirá-la com segurança. Segundo informações iniciais, a vítima é mãe de uma criança de um ano.



As chuvas intensas provocaram alagamentos em diferentes pontos da cidade, afetando o trânsito e a rotina de moradores e comerciantes. A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas e locais com risco estrutural enquanto persistirem as condições de instabilidade climática.



As causas do desabamento serão apuradas pelas autoridades competentes. Novas informações devem ser divulgadas conforme o andamento do resgate e a atualização do estado de saúde das vítimas.