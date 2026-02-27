Transporte - Reprodução

Transporte Reprodução

Publicado 27/02/2026 14:16

Cabo Frio - As fortes chuvas que atingem Cabo Frio provocaram alterações temporárias no funcionamento de algumas linhas do transporte coletivo municipal. A medida foi adotada para garantir a segurança de passageiros, motoristas e demais usuários das vias, após o registro de alagamentos em diferentes pontos da cidade.

Segundo comunicado divulgado pela Prefeitura, quatro linhas estão operando com mudanças ou tiveram o serviço suspenso. A linha 303 (Av. do Contorno x Jardim Caiçara) e a 354 (Av. do Contorno x Shopping) estão temporariamente suspensas devido às condições das vias. Já a linha 302 (São Cristóvão x Agrisa) está operando apenas até o bairro Surucucu, enquanto a 311 (Av. do Contorno x Célula Mater) não está entrando na região da Célula Mater.

As equipes seguem monitorando a situação e informam que os itinerários serão restabelecidos assim que houver melhora nas condições e segurança para a circulação dos ônibus.

A Prefeitura de Cabo Frio orienta que os usuários acompanhem as atualizações pelos canais oficiais antes de sair de casa e pede a compreensão da população diante das alterações emergenciais no transporte público.