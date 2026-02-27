Transporte Reprodução
Chuvas provocam mudanças temporárias em linhas de ônibus em Cabo Frio
Alterações de itinerário e suspensões foram adotadas por segurança devido a pontos de alagamento em diversas vias do município
Homem mergulha em água de alagamento durante temporal em Cabo Frio
Cena foi registrada na manhã desta sexta-feira (27) no Condomínio Bosque do Peró, no Guriri
Chuva forte provoca alagamentos e leva à suspensão de aulas e serviços em Cabo Frio
Município permanece em estágio de observação; Defesa Civil monitora áreas afetadas e orienta população a redobrar os cuidados
Desabamento de laje em restaurante deixa dois feridos durante temporal em Cabo Frio
Jovem de 18 anos foi resgatado; mulher de 24 segue com as pernas presas sob os escombros
Audiência pública na Câmara de Cabo Frio detalha dados fiscais do município
Relatórios detalham execução da Saúde no 3º quadrimestre e gestão fiscal do 5º bimestre de 2025
Imagens de drone auxiliaram na prisão de Adilsinho em Cabo Frio
Equipamentos flagraram o bicheiro correndo ao redor da piscina minutos antes da abordagem policial
