Publicado 27/02/2026 17:59

Cabo Frio - Após as fortes chuvas que atingiram Cabo Frio na manhã desta sexta-feira (26), a Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Boca do Mato, ficou completamente tomada pela água. O volume acumulado transformou a via em um verdadeiro rio, complicando o trânsito e surpreendendo moradores da região.



Em meio à dificuldade de circulação, um motociclista decidiu se arriscar atravessando o trecho alagado, mas acabou tombando no momento em que um caminhão da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) passou pela rua, deslocando ainda mais água. A cena foi registrada por moradores, que relataram nunca ter visto a via alagar dessa forma. “É um absurdo”, comentou uma delas.



De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil segue monitorando as chuvas que atingem o município. Até as 11h, o acumulado registrado foi de 67,4 milímetros no primeiro distrito e 67,5 milímetros no segundo distrito, nas últimas 24 horas.



Segundo o órgão, o sistema de chuva que atua sobre Cabo Frio e a região da Baixada Litorânea tende a perder intensidade gradativamente ao longo da tarde, deslocando-se em direção ao Espírito Santo. A previsão indica redução progressiva das instabilidades e melhora mais consistente das condições do tempo, com expectativa de tempo firme no sábado, sem volumes significativos de chuva até o momento.