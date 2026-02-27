Carro é engolido por cratera - Reprodução

Carro é engolido por crateraReprodução

Publicado 27/02/2026 15:16

Cabo Frio - Um carro ficou destruído após cair em uma cratera aberta pela força da enxurrada no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na manhã desta sexta-feira (27).



O veículo, de cor preta, ficou imobilizado em frente ao Colégio Municipal Vereador Leaquim Schuindt, após o asfalto ceder com o grande volume de água que atingiu a região. A cratera teria se formado durante a chuva intensa, surpreendendo quem passava pelo local.



Com a parte frontal submersa, o carro ficou inclinado e sofreu danos significativos na estrutura. Imagens registradas por moradores mostram o veículo praticamente “engolido” pelo buraco aberto na via.



Até o momento, não há informações sobre feridos.



