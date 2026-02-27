Carro é engolido por crateraReprodução
O veículo, de cor preta, ficou imobilizado em frente ao Colégio Municipal Vereador Leaquim Schuindt, após o asfalto ceder com o grande volume de água que atingiu a região. A cratera teria se formado durante a chuva intensa, surpreendendo quem passava pelo local.
Com a parte frontal submersa, o carro ficou inclinado e sofreu danos significativos na estrutura. Imagens registradas por moradores mostram o veículo praticamente “engolido” pelo buraco aberto na via.
Até o momento, não há informações sobre feridos.
