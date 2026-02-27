AlagamentosReprodução
A Prefeitura informou que a Defesa Civil monitora as ocorrências. Até as 15h, o acumulado de chuva foi de 83,2 milímetros no 1º distrito e 68,7 milímetros no 2º distrito nas últimas 24 horas.
De acordo com a Defesa Civil, o sistema de chuva que atua no município e na região da Baixada Litorânea deve perder intensidade ao longo da tarde, com deslocamento em direção ao Espírito Santo.
A previsão indica redução das instabilidades e melhora das condições no início da noite. Para sábado (28), a previsão é de tempo sem volumes significativos de chuva.
