Publicado 27/02/2026 18:36

Cabo Frio - A chuva que atinge Cabo Frio nesta sexta-feira (27) provocou alagamentos na Rua dos Biquínis, no Gamboa Shopping, na Avenida Henrique Terra e no bairro Ville Blanche. Há registro de ruas com acúmulo de água em diferentes pontos do município.



A Prefeitura informou que a Defesa Civil monitora as ocorrências. Até as 15h, o acumulado de chuva foi de 83,2 milímetros no 1º distrito e 68,7 milímetros no 2º distrito nas últimas 24 horas.



De acordo com a Defesa Civil, o sistema de chuva que atua no município e na região da Baixada Litorânea deve perder intensidade ao longo da tarde, com deslocamento em direção ao Espírito Santo.



A previsão indica redução das instabilidades e melhora das condições no início da noite. Para sábado (28), a previsão é de tempo sem volumes significativos de chuva.

