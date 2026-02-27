Jacaré é visto em ruas alagadasReprodução
Segundo testemunhas, o animal apareceu após o aumento do volume de água em valas, canais e áreas alagadas próximas ao bairro. A principal suspeita é de que o jacaré tenha sido arrastado pela correnteza ou tenha saído de alguma região de brejo e vegetação, comuns no entorno, especialmente em períodos de chuva intensa.
A presença do réptil chamou a atenção de quem passava pelo local e causou surpresa entre os moradores, que registraram a cena. Situações como essa tendem a ocorrer quando há transbordamento de áreas naturais, fazendo com que animais silvestres acabem deslocados de seu habitat.
A orientação, em casos semelhantes, é que a população evite qualquer aproximação e acione os órgãos ambientais ou de resgate, garantindo a segurança tanto dos moradores quanto do próprio animal.
