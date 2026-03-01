Professor de jiu-jitsu Leonardo Bileo - Reprodução

Professor de jiu-jitsu Leonardo BileoReprodução

Publicado 01/03/2026 11:53

Cabo Frio - Um relato emocionado do professor de jiu-jitsu Leonardo Bileo, de Cabo Frio – @leonardobileojj -, comoveu moradores nas redes sociais nesta semana. Ele denunciou que teve o carro arrombado durante a madrugada e, entre os itens furtados, estavam os quimonos e faixas que seriam utilizados pelas crianças da APAE na cerimônia de troca de faixa marcada para esta sexta-feira (27).



No vídeo, Leonardo aparece visivelmente abalado ao explicar a situação. Segundo ele, o veículo foi arrombado e diversos objetos foram levados, como o rádio e documentos pessoais. No entanto, o que mais o atingiu foi o furto do material do projeto social.



“O que mais está me incomodando é que hoje é o dia do exame de faixa do meu projeto, das minhas crianças. Levaram todas as faixas deles e eu não sei o que vou fazer”, desabafou.



De acordo com o professor, foram levados dois quimonos novos — um branco e um preto — além de duas faixas personalizadas com o patch e a logomarca do projeto. O material estava separado especialmente para a graduação dos alunos.



Leonardo também fez um apelo à população: caso alguém veja os itens sendo vendidos, que tente reter o material e entre em contato. “Se vocês verem (sic) faixa com o meu patch, com a minha logo, por favor, segura. Eu fui furtado essa noite”, pediu.



O caso gerou comoção nas redes sociais, com mensagens de apoio e ofertas de ajuda para que a cerimônia das crianças não seja prejudicada.



O professor fez ocorrência e o caso segue sob investigação na 126ª DP.