Publicado 01/03/2026 12:06

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio está realizando a distribuição de kits de limpeza para as famílias afetadas pelas recentes chuvas no município.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações emergenciais adotadas no período pós-alagamento. A desinfecção das residências é uma medida essencial, considerando que a água das enchentes pode estar contaminada com lama, resíduos e agentes nocivos à saúde. A higienização adequada reduz riscos sanitários, previne a proliferação de fungos, bactérias e insetos e contribui para o restabelecimento de condições seguras de moradia.

Neste momento, a ação está concentrada prioritariamente nos bairros de Tamoios, com atendimento progressivo às demais áreas impactadas, conforme levantamento técnico realizado pelas equipes em campo.

As equipes seguem realizando vistorias e monitoramento contínuo das localidades atingidas, assegurando o acompanhamento das famílias e a adoção de medidas necessárias para minimizar os impactos causados pelas chuvas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones (22) 2647-0199 ou 199.