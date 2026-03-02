Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram)Ascom
Para abrir o semestre, o grupo selecionou o conto “Sem enfeite nenhum”, de Adélia Prado. A escolha é emblemática: a escritora mineira foi a grande laureada do Prêmio Camões em 2024, consolidando-se como uma das vozes mais importantes da literatura em língua portuguesa.
Em 2025 o projeto mergulhou em textos de ícones como Conceição Evaristo e Clarice Lispector, o primeiro semestre de 2026 propõe uma imersão no tema “Memória e identidade feminina”. O objetivo é privilegiar contos de autores diversos que lancem luz sobre a história e a condição da mulher no Brasil.
O formato, que já se tornou marca registrada do projeto, vai além da leitura convencional. Serão desenvolvidas dinâmicas de acolhimento, mediação artística com leituras dramatizadas, música, dinâmicas de interação entre os participantes doação de livros e conversas literárias.
O projeto é uma iniciativa independente idealizada por um coletivo de mulheres apaixonadas pela literatura: Eloísa Helena Campos e Rô Arruda (coordenação), Bete Buss (dinamização), além de Cláudia Freitas e Daniela Assunção (implementação). A ação conta com o apoio institucional da Editora Sophia e Folha dos Lagos.
As sessões do Leituras no MART ocorrem sempre na primeira terça-feira de cada mês, mantendo o compromisso de ocupar o museu com literatura e troca de saberes.
SERVIÇO:
Data: 3 de março de 2026 (terça-feira)
Horário: 18h
Local: Nave do MART (Largo de Santo Antônio, s/nº – Centro, Cabo Frio)
Entrada: Gratuita
