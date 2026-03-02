Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram) - Ascom

Cabo Frio - Após o sucesso de quatro edições dedicadas ao tema “Memória” no último ano, o projeto “Leituras no MART” inicia sua programação de 2026 no Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram), em Cabo Frio. O primeiro encontro da nova temporada será realizado nesta terça-feira (3), às 18h, na nave histórica do museu, reafirmando o espaço como ponto de encontro para reflexões e trocas culturais. A entrada é gratuita.



Para abrir o semestre, o grupo selecionou o conto “Sem enfeite nenhum”, de Adélia Prado. A escolha é emblemática: a escritora mineira foi a grande laureada do Prêmio Camões em 2024, consolidando-se como uma das vozes mais importantes da literatura em língua portuguesa.



Em 2025 o projeto mergulhou em textos de ícones como Conceição Evaristo e Clarice Lispector, o primeiro semestre de 2026 propõe uma imersão no tema “Memória e identidade feminina”. O objetivo é privilegiar contos de autores diversos que lancem luz sobre a história e a condição da mulher no Brasil.



O formato, que já se tornou marca registrada do projeto, vai além da leitura convencional. Serão desenvolvidas dinâmicas de acolhimento, mediação artística com leituras dramatizadas, música, dinâmicas de interação entre os participantes doação de livros e conversas literárias.



O projeto é uma iniciativa independente idealizada por um coletivo de mulheres apaixonadas pela literatura: Eloísa Helena Campos e Rô Arruda (coordenação), Bete Buss (dinamização), além de Cláudia Freitas e Daniela Assunção (implementação). A ação conta com o apoio institucional da Editora Sophia e Folha dos Lagos.



As sessões do Leituras no MART ocorrem sempre na primeira terça-feira de cada mês, mantendo o compromisso de ocupar o museu com literatura e troca de saberes.



SERVIÇO:

vento: 5ª edição do Projeto Leituras no MART / Conto “Sem enfeite nenhum”, de Adélia Prado

Data: 3 de março de 2026 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Nave do MART (Largo de Santo Antônio, s/nº – Centro, Cabo Frio)

Entrada: Gratuita