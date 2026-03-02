Acidente Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Um acidente envolvendo três veículos de passeio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2) na RJ-102, na altura do bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio do destacamento de Armação dos Búzios, foi acionado pelo telefone 193 para atender à ocorrência. De acordo com as primeiras informações, houve feridos.

Uma das vítimas foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre as circunstâncias do acidente.