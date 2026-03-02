Traficante foragido - Reprodução

Publicado 02/03/2026 13:22

Cabo Frio - A Polícia Civil, por meio da 126ª DP de Cabo Frio, cumpriu neste domingo (1º) um mandado de prisão condenatória contra um traficante foragido da Justiça de Minas Gerais. A ação foi resultado de um intenso trabalho de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da unidade policial.



De acordo com a corporação, equipes do Grupo Especial de Local de Crime (GELC) da 126ª DP receberam informações indicando que Thales de Souza Teixeira, com diversas condenações criminais, estaria circulando no interior de um shopping em Cabo Frio. Diante disso, os agentes iniciaram uma diligência velada no local, mantendo campana e acompanhando o suspeito à distância.



A abordagem foi realizada de forma estratégica, no momento considerado mais seguro pelos policiais, a fim de evitar qualquer reação. Thales não ofereceu resistência e foi conduzido para a área externa do shopping, sendo posteriormente levado para a delegacia, onde a prisão foi formalizada.



Ainda segundo a Polícia Civil, Thales possui diversas anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava foragido da Justiça mineira e já havia sido condenado a cumprir pena em regime fechado por crime considerado hediondo. No sistema nacional, constavam dois mandados de prisão por condenação em seu nome.