Mutirão de Renegociação de Débitos
O evento alusivo ao Dia do Consumidor, celebrado no dia 15 de março, contará com a participação de representantes das concessionárias Enel e Prolagos; bancos públicos e privados; operadoras de telefonia; redes de varejo; escolas; universidades; entre outras empresas. Todos os dias, o atendimento será realizado das 9h às 16h.
O Mutirão deste ano terá novidades em relação à primeira edição, a começar pelo local do evento, dotado de uma estrutura para dar mais conforto aos consumidores, funcionários das empresas e organizadores.
Apesar de ser realizado em um espaço fechado, o evento será gratuito e aberto ao público. Os interessados deverão levar a documentação pessoal e comprovantes dos débitos, embora cada empresa tenha seus próprios critérios de negociação.
A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, espera um público maior em relação à edição do ano passado.
“Esta será uma excelente oportunidade para o consumidor ficar de frente para os seus credores e negociar de forma direta e transparente os seus débitos. E o Procon, como sempre, estará presente para garantir que os seus direitos sejam respeitados”, afirmou.
