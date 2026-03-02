Mutirão de Renegociação de Débitos - Reprodução

Publicado 02/03/2026 18:16

Cabo Frio - Chegou o momento ideal para acertar as pendências financeiras junto aos credores, com condições especiais de pagamento. O Procon Cabo Frio promove a segunda edição do “Mutirão de Renegociação de Débitos”, entre os dias 10 a 13 de março, no salão do Tamoyo Esporte Clube, no Centro.



O evento alusivo ao Dia do Consumidor, celebrado no dia 15 de março, contará com a participação de representantes das concessionárias Enel e Prolagos; bancos públicos e privados; operadoras de telefonia; redes de varejo; escolas; universidades; entre outras empresas. Todos os dias, o atendimento será realizado das 9h às 16h.



O Mutirão deste ano terá novidades em relação à primeira edição, a começar pelo local do evento, dotado de uma estrutura para dar mais conforto aos consumidores, funcionários das empresas e organizadores.



Apesar de ser realizado em um espaço fechado, o evento será gratuito e aberto ao público. Os interessados deverão levar a documentação pessoal e comprovantes dos débitos, embora cada empresa tenha seus próprios critérios de negociação.



A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, espera um público maior em relação à edição do ano passado.



“Esta será uma excelente oportunidade para o consumidor ficar de frente para os seus credores e negociar de forma direta e transparente os seus débitos. E o Procon, como sempre, estará presente para garantir que os seus direitos sejam respeitados”, afirmou.

