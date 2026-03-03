O acidente ocorreu na última sexta-feira (27), durante chuva forteRCFM
Jovem ferida em desabamento de restaurante em Cabo Frio segue em estado grave
Vítima de 24 anos está internada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e aguarda estabilização do quadro clínico para passar por cirurgia após colapso parcial da laje durante forte chuva
Acidente entre três carros deixa argentino ferido na RJ-102, entre Cabo Frio e Búzios
Colisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2), na altura do km 127
Hemolagos de Cabo Frio convoca doadores com urgência após estoque atingir nível crítico
Para ampliar o acesso, o Hemolagos vai funcionar uma vez por mês aos sábados. O calendário será divulgado sempre na primeira semana de cada mês
Procon Cabo Frio promove 2ª edição do Mutirão de Renegociação de Débitos, no Tamoyo Esporte Clube
Evento alusivo ao Dia do Consumidor será realizado de 10 a 13 de março, com participação da Enel, Prolagos e bancos, entre outras empresas
Atendimentos ambulatoriais no Hospital Municipal Otime Cardoso, em Cabo Frio, são remanejados devido a obras
Primeiro andar da unidade continua com atendimentos emergenciais
"Leituras no MART" retorna com destaque para a memória e a identidade feminina em Cabo Frio
O primeiro encontro da nova temporada será nesta terça-feira (3), às 18h, na nave histórica do museu
