O acidente ocorreu na última sexta-feira (27), durante chuva forteRCFM

Publicado 03/03/2026 16:57

Cabo Frio - A mulher de 24 anos atingida pelo desabamento parcial da laje de um restaurante no Centro de Cabo Frio segue internada em estado grave. O caso aconteceu na sexta-feira (27), em meio às fortes chuvas que atingiam a Região dos Lagos.

Ela está no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a equipe médica aguarda a estabilização do quadro clínico para realizar a cirurgia indicada.

Informações da Prefeitura de Cabo Frio apontam que a vítima sofreu fraturas na região da bacia. Ainda na sexta-feira, passou por tomografia computadorizada, que confirmou as lesões. No sábado (28), foi transferida para a unidade estadual, referência em trauma e atendimentos de média e alta complexidade na Região dos Lagos.

Após o acidente, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel por risco estrutural. Uma nova vistoria técnica deve ocorrer na próxima semana para definir as providências necessárias.

Em nota, o restaurante Hilda informou que o desabamento parcial do teto ocorreu na unidade do bairro Vila Nova, nas proximidades da Praia do Forte, durante a chuva intensa da manhã de sexta-feira. Funcionários estavam no local no momento do incidente e tiveram apenas ferimentos leves. A jovem ficou presa sob os escombros e foi retirada com auxílio do Corpo de Bombeiros.

A empresa declarou que presta apoio aos envolvidos e colabora com as investigações para esclarecer as causas do ocorrido. Também manifestou solidariedade aos funcionários e familiares e agradeceu às equipes de resgate. Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre o que provocou o colapso da estrutura.