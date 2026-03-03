A colisão foi registrada por volta das 2h40, na altura do km 127 - Reprodução

A colisão foi registrada por volta das 2h40, na altura do km 127Reprodução

Publicado 03/03/2026 16:52

Cabo Frio - Um argentino de 42 anos ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos na madrugada desta segunda-feira (2), na RJ-102, rodovia que liga Cabo Frio a Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A colisão foi registrada por volta das 2h40, na altura do km 127.

Segundo informações do Comando de Policiamento Rodoviário, um dos carros seguia no sentido Cabo Frio–Búzios quando colidiu na traseira de outro veículo que trafegava à frente. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo um terceiro automóvel, que vinha no sentido oposto da via.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP), onde recebeu atendimento médico. De acordo com os bombeiros, ele sofreu ferimentos de natureza moderada.

Os outros dois condutores envolvidos no acidente, de 37 e 30 anos, não se feriram. Após os procedimentos no local, os veículos ficaram sob responsabilidade dos próprios proprietários.

A ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), que ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente.