O estabelecimento fica na Rua das Vans - Reprodução

O estabelecimento fica na Rua das VansReprodução

Publicado 04/03/2026 14:44

Cabo Frio - A loja Tati Salgados foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (2), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.

O estabelecimento fica na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, via popularmente conhecida como Rua das Vans. Segundo as informações, foram levados dinheiro que estava no caixa e o próprio equipamento da loja. A proprietária informou que o valor total do prejuízo ainda está sendo contabilizado.

O crime foi flagado por câmeras de segurança do próprio estabelecimento, e as imagens devem auxiliar no trabalho de investigação.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao furto.