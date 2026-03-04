O estabelecimento fica na Rua das VansReprodução
Furto é registrado em loja de salgados no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio
Crime ocorreu durante a madrugada e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento
Incêndio atinge restaurante na Passagem, em Cabo Frio
Fogo começou na cozinha do Bar do Torresmo e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros; não há registro de feridos
Colisão entre dois carros é registrada na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), no sentido São Pedro da Aldeia
Jovem ferida em desabamento de restaurante em Cabo Frio segue em estado grave
Vítima de 24 anos está internada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e aguarda estabilização do quadro clínico para passar por cirurgia após colapso parcial da laje durante forte chuva
Acidente entre três carros deixa argentino ferido na RJ-102, entre Cabo Frio e Búzios
Colisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2), na altura do km 127
Hemolagos de Cabo Frio convoca doadores com urgência após estoque atingir nível crítico
Para ampliar o acesso, o Hemolagos vai funcionar uma vez por mês aos sábados. O calendário será divulgado sempre na primeira semana de cada mês
