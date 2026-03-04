Operação Desconexão - Reprodução

Publicado 04/03/2026 16:29

Cabo Frio - A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Desconexão no estado do Rio de Janeiro e na Região dos Lagos. A ação tem como objetivo reprimir a atuação de uma organização criminosa suspeita de monopolizar ilegalmente os serviços de internet banda larga no município de Cabo Frio.



Segundo as investigações, o grupo teria estabelecido controle territorial no bairro Jacaré, onde apenas um provedor autorizado pela organização poderia operar. Para manter o monopólio, os investigados teriam recorrido a ameaças, violência e sabotagem contra empresas concorrentes, incluindo o corte de cabos, danos a equipamentos e intimidação de funcionários.



Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva nos municípios de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, além de 15 mandados de busca e apreensão em Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Araruama e Rio das Ostras. As diligências contaram com apoio do Grupamento de Ações Táticas do 25º BPM.



As apurações também apontam que a organização utilizava empresas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para ocultar a real titularidade dos ativos tecnológicos e dificultar a identificação dos responsáveis pelo esquema.



Os presos poderão responder pelos crimes de furto qualificado, interrupção ou perturbação de serviço de telecomunicações e organização criminosa, entre outros que ainda poderão ser identificados no decorrer das investigações.