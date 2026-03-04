Operação DesconexãoReprodução
Segundo as investigações, o grupo teria estabelecido controle territorial no bairro Jacaré, onde apenas um provedor autorizado pela organização poderia operar. Para manter o monopólio, os investigados teriam recorrido a ameaças, violência e sabotagem contra empresas concorrentes, incluindo o corte de cabos, danos a equipamentos e intimidação de funcionários.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva nos municípios de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, além de 15 mandados de busca e apreensão em Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Araruama e Rio das Ostras. As diligências contaram com apoio do Grupamento de Ações Táticas do 25º BPM.
As apurações também apontam que a organização utilizava empresas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para ocultar a real titularidade dos ativos tecnológicos e dificultar a identificação dos responsáveis pelo esquema.
Os presos poderão responder pelos crimes de furto qualificado, interrupção ou perturbação de serviço de telecomunicações e organização criminosa, entre outros que ainda poderão ser identificados no decorrer das investigações.
