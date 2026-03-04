Nesta fase da operação, as equipes estiveram nos bairros Palmeiras, Parque Burle e Jardim Olinda - Ascom

04/03/2026

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (3), mais uma etapa da Operação Cabo Frio em Ordem, voltada à identificação de veículos em possível estado de abandono em vias públicas. A ação é coordenada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas), ligada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e tem como objetivo melhorar o ordenamento urbano e a segurança nos bairros.



Nesta fase da operação, as equipes estiveram nos bairros Palmeiras, Parque Burle e Jardim Olinda, além de realizarem fiscalização em uma oficina. Ao todo, foram emitidas 12 notificações: sete nas Palmeiras, três no Parque Burle, uma no Jardim Olinda e uma relacionada à oficina vistoriada. Na semana anterior, a iniciativa já havia passado pelos bairros Guarani e Vila do Sol, onde foram registradas 32 notificações.



Para identificar o possível abandono, os agentes utilizam critérios técnicos, como o tempo prolongado do veículo estacionado no mesmo local, pneus vazios, partes danificadas, sinais de ferrugem e acúmulo de sujeira sob o automóvel. Quando o proprietário é localizado, ele recebe orientações no momento da abordagem. Nos demais casos, a notificação é fixada diretamente no veículo.



Após ser notificado, o responsável tem o prazo de dez dias para regularizar a situação ou retirar o veículo da via pública. Caso não haja providências dentro do período estipulado, o automóvel poderá ser removido. Segundo a prefeitura, a operação faz parte de um conjunto de ações contínuas de ordenamento urbano e seguirá para outros bairros, de acordo com o planejamento da equipe e as demandas da população.