Governo Daniela Soares amplia rede infantil com nova creche em Iguabinha
Unidade busca atender demanda por vagas na primeira infância em Araruama. Serão 180 vagas e previsão de entrega em até 120 dias
Chuvas e protestos aumentam tensão política em São Pedro da Aldeia
Após alagamentos, moradores cobram respostas; governo diz que ato teve motivação política
Movimentações no governo de Dr Serginho marcam bastidores em Cabo Frio
Prefeito fala em botão de pânico para mulheres e articula possível troca na chefia de gabinete
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Castro inaugura Faetec e elogia prefeita Daniela Soares: 'jovem educadora'
Durante a cerimônia, governador também anunciou novo batalhão da PM e destacou investimentos do Estado no município
