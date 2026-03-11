Daniela destacou que a construção representa um investimento direto na educação e no atendimento às famílias da cidade. - Reprodução

Daniela destacou que a construção representa um investimento direto na educação e no atendimento às famílias da cidade.Reprodução

Publicado 11/03/2026 13:48

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), anunciou nesta terça-feira (10) o início das obras de uma nova creche no distrito de Iguabinha. O comunicado foi feito por meio de um vídeo gravado no próprio terreno onde a unidade será construída, localizado na Rua Almir Guimarães.

De acordo com a prefeita, a nova unidade terá capacidade para atender cerca de 180 crianças e a previsão é de que a obra seja concluída em até 120 dias. A iniciativa integra o plano do governo municipal de ampliar a oferta de vagas na educação infantil e reforçar a estrutura da rede pública de ensino.

Durante o anúncio, Daniela destacou que a construção representa um investimento direto na educação e no atendimento às famílias da cidade. "Demos o pontapé inicial nas obras da nova creche de Iguabinha. Serão 180 novas vagas para nossas crianças em apenas 120 dias. É compromisso com o futuro e com as famílias de Araruama", afirmou.

A movimentação também é vista como parte da estratégia da gestão para consolidar a área da educação como uma das principais marcas administrativas do governo municipal, ampliando a rede de atendimento e fortalecendo políticas voltadas à primeira infância.