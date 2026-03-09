Prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho.Reprodução/ (PL) e Ascom
O tema foi abordado pelo prefeito em um vídeo divulgado nas redes sociais. Na gravação, Serginho comentou a data ao lado das duas filhas e fez uma reflexão sobre a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas à proteção feminina.
De acordo com o chefe do Executivo, a ideia começou a ser discutida durante uma reunião realizada neste fim de semana com a professora-doutora Fabiana, da UFRJ. O encontro teria tratado da construção de um programa municipal voltado à prevenção da violência contra a mulher.
Pela proposta inicial, mulheres identificadas como estando em situação de risco poderiam receber acesso ao dispositivo — físico ou digital — que, ao ser acionado, enviaria um alerta imediato para uma central de monitoramento. A partir desse sinal, equipes da Guarda Municipal e das polícias seriam mobilizadas para atender a ocorrência.
O projeto ainda está em fase inicial de estruturação e deverá contar com colaboração acadêmica da universidade. A expectativa da gestão municipal é que a iniciativa combine tecnologia, segurança pública e políticas de acolhimento para ampliar a rede de proteção às vítimas no município.
Ao que parece, o convite já foi feito e bem recebido. O próprio Jefferson disse que as chances de aceitar são grandes: algo em torno de 90%. Antes de bater o martelo, porém, ele pediu apenas um prazo ao prefeito para dar uma passada pela Câmara Municipal, movimento considerado natural para quem mantém forte ligação com o Legislativo.
Se confirmado, o movimento pode reforçar a engrenagem política do governo, já que Jefferson é visto como figura de trânsito fácil tanto no executivo quanto entre vereadores.
O anúncio oficial ainda não foi feito, mas nos corredores da política cabo-friense o clima já é de contagem regressiva.
Aliás, o secretário chegou a ser convidado para participar do programa "Renata Cristiane Online", da RCFM, mas não poderá comparecer justamente porque estará na sede do Legislativo municipal.
