Publicado 09/03/2026 17:38

Cabo Frio - No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), mencionou a intenção de implantar no município um sistema de botão de pânico voltado a mulheres em situação de risco. A ferramenta, segundo a proposta apresentada, funcionaria integrada à central de monitoramento da Guarda Municipal e às forças policiais, com o objetivo de agilizar o atendimento em casos de violência.



De acordo com o chefe do Executivo, a ideia começou a ser discutida durante uma reunião realizada neste fim de semana com a professora-doutora Fabiana, da UFRJ. O encontro teria tratado da construção de um programa municipal voltado à prevenção da violência contra a mulher.



Pela proposta inicial, mulheres identificadas como estando em situação de risco poderiam receber acesso ao dispositivo — físico ou digital — que, ao ser acionado, enviaria um alerta imediato para uma central de monitoramento. A partir desse sinal, equipes da Guarda Municipal e das polícias seriam mobilizadas para atender a ocorrência.



O projeto ainda está em fase inicial de estruturação e deverá contar com colaboração acadêmica da universidade. A expectativa da gestão municipal é que a iniciativa combine tecnologia, segurança pública e políticas de acolhimento para ampliar a rede de proteção às vítimas no município.

PEÇA NO GABINETE

Chegou nesta segunda-feira (9) uma informação de que uma movimentação começa a ganhar corpo no primeiro escalão do governo Dr. Serginho (PL), em Cabo Frio. O atual secretário de Serviços Públicos e vereador licenciado, Jefferson Vidal, foi convidado pelo prefeito para assumir um dos cargos mais estratégicos da administração: a chefia de gabinete.



Ao que parece, o convite já foi feito e bem recebido. O próprio Jefferson disse que as chances de aceitar são grandes: algo em torno de 90%. Antes de bater o martelo, porém, ele pediu apenas um prazo ao prefeito para dar uma passada pela Câmara Municipal, movimento considerado natural para quem mantém forte ligação com o Legislativo.



Se confirmado, o movimento pode reforçar a engrenagem política do governo, já que Jefferson é visto como figura de trânsito fácil tanto no executivo quanto entre vereadores.



O anúncio oficial ainda não foi feito, mas nos corredores da política cabo-friense o clima já é de contagem regressiva.



Aliás, o secretário chegou a ser convidado para participar do programa "Renata Cristiane Online", da RCFM, mas não poderá comparecer justamente porque estará na sede do Legislativo municipal.

