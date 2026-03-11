O prefeito esteve, acompanhado de vereadores, nos bairros mais atingidos.Reprodução
Depois dos transtornos provocados pelas fortes chuvas e das manifestações registradas na cidade, Pastel divulgou posicionamento afirmando que tem acompanhado de perto a situação nos bairros mais afetados. Segundo ele, o volume de chuva registrado em um único dia corresponde ao que era esperado para cerca de dois meses, o que acabou provocando alagamentos e diversos transtornos para moradores. O prefeito esteve, acompanhado de vereadores, nos bairros mais atingidos. O prefeito afirmou á iniciou diálogo com o Governo do Estado para conseguir apoio com equipamentos e maquinários que permitam a realização de obras de travessia e captação do fluxo de água na região, numa tentativa de reduzir os impactos das chuvas. Enquanto isso, equipes da prefeitura seguem nas ruas monitorando áreas de alagamento e prestando apoio à população. O posicionamento ocorre um dia depois de moradores realizarem protestos na RJ-140 e o desta terça.
