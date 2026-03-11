O prefeito esteve, acompanhado de vereadores, nos bairros mais atingidos. - Reprodução

O prefeito esteve, acompanhado de vereadores, nos bairros mais atingidos.Reprodução

Publicado 11/03/2026 13:11

São Pedro da Aldeia - A terça-feira (10) foi de clima pesadão em São Pedro da Aldeia, que nos últimos dois dias sofreu com vários alagamentos pela cidade. Pra piorar, um grupo de pessoas foi na Prefeitura e fez um protesto para cobrar respostas do prefeito, Fábio do Pastel (PL), após os transtornos causados pelas fortes chuvas. No entanto, conversando com o secretário de Governo, Luiz Fernando Junior, em que pese a realidade das inundações, ele garantiu que a manifestação foi um movimento político, provocado pela oposição. Ele destacou que no vídeo que circulou pelas redes sociais dava a entender que o prefeito não queria falar com ninguém. "Mas foi o contrário disso", acrescentou. No momento em que ele conversava conosco, disse que Pastel estava recebendo moradores dos bairros São João e Vinhateiro, afetados pelas chuvas.

PREFEITO SE PRONUNCIA



Depois dos transtornos provocados pelas fortes chuvas e das manifestações registradas na cidade, Pastel divulgou posicionamento afirmando que tem acompanhado de perto a situação nos bairros mais afetados. Segundo ele, o volume de chuva registrado em um único dia corresponde ao que era esperado para cerca de dois meses, o que acabou provocando alagamentos e diversos transtornos para moradores. O prefeito esteve, acompanhado de vereadores, nos bairros mais atingidos. O prefeito afirmou á iniciou diálogo com o Governo do Estado para conseguir apoio com equipamentos e maquinários que permitam a realização de obras de travessia e captação do fluxo de água na região, numa tentativa de reduzir os impactos das chuvas. Enquanto isso, equipes da prefeitura seguem nas ruas monitorando áreas de alagamento e prestando apoio à população. O posicionamento ocorre um dia depois de moradores realizarem protestos na RJ-140 e o desta terça.