O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, esteve em Brasília em busca de apoio federal após os estragos causados pelas fortes chuvas no município. - Reprodução/ Ascom

O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, esteve em Brasília em busca de apoio federal após os estragos causados pelas fortes chuvas no município.Reprodução/ Ascom

Publicado 12/03/2026 13:21

Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar (PL), passou por Brasília nesta semana em busca de apoio federal após os estragos provocados pelas fortes chuvas no município. O chefe do Executivo chegou à capital na terça-feira (10) e cumpriu uma série de agendas antes de retornar à cidade, na noite desta quarta (11). Entre os compromissos, Carlos Augusto esteve no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, onde se reuniu com o secretário-geral Paulo Roberto Falcão para tratar de recursos e medidas emergenciais. O prefeito também passou pela Caixa Econômica Federal para tentar viabilizar, por meio do decreto de emergência, a liberação do FGTS para moradores afetados pelas chuvas. Falando diretamente de Brasília à coluna, o prefeito afirmou que a viagem foi um "bate e volta" estratégico para acelerar tratativas sobre recursos federais, incluindo projetos ligados ao novo PAC. Segundo ele, a expectativa é garantir apoio para obras e ações de recuperação no município. "Quando se trata de recurso, se não tensionar, não sai. A gente precisa ir atrás", resumiu, dizendo deixar a capital otimista com os encaminhamentos.

MUDANÇA NO SECRETARIADO



Outra novidade é que Carlos Augusto nomeou seu novo secretário de Turismo, Pablo Kling. O escolhido já atuou como vice-presidente da TurisRio e tem trajetória ligada ao desenvolvimento do setor no estado. Segundo o prefeito, a expectativa é estruturar uma nova estratégia para o turismo local, com criação de projetos e organização de um calendário permanente de eventos. A proposta, de acordo com ele, é ampliar as parcerias e diversificar as atrações do município. Carlos Augusto também defendeu uma mudança no modelo atual, com menos dependência de grandes shows e maior valorização dos potenciais turísticos da cidade, incluindo as áreas rurais e as praias, além de iniciativas voltadas à qualidade de vida e à organização do destino turístico.



Carlos Augusto nomeou Pablo Kling como novo secretário de Turismo; ele já foi vice-presidente da TurisRio e atua no desenvolvimento do setor no estado. Reprodução/ Ascom