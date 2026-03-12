O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, esteve em Brasília em busca de apoio federal após os estragos causados pelas fortes chuvas no município.Reprodução/ Ascom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar (PL), passou por Brasília nesta semana em busca de apoio federal após os estragos provocados pelas fortes chuvas no município. O chefe do Executivo chegou à capital na terça-feira (10) e cumpriu uma série de agendas antes de retornar à cidade, na noite desta quarta (11). Entre os compromissos, Carlos Augusto esteve no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, onde se reuniu com o secretário-geral Paulo Roberto Falcão para tratar de recursos e medidas emergenciais. O prefeito também passou pela Caixa Econômica Federal para tentar viabilizar, por meio do decreto de emergência, a liberação do FGTS para moradores afetados pelas chuvas. Falando diretamente de Brasília à coluna, o prefeito afirmou que a viagem foi um "bate e volta" estratégico para acelerar tratativas sobre recursos federais, incluindo projetos ligados ao novo PAC. Segundo ele, a expectativa é garantir apoio para obras e ações de recuperação no município. "Quando se trata de recurso, se não tensionar, não sai. A gente precisa ir atrás", resumiu, dizendo deixar a capital otimista com os encaminhamentos.
MUDANÇA NO SECRETARIADO

Outra novidade é que Carlos Augusto nomeou seu novo secretário de Turismo, Pablo Kling. O escolhido já atuou como vice-presidente da TurisRio e tem trajetória ligada ao desenvolvimento do setor no estado. Segundo o prefeito, a expectativa é estruturar uma nova estratégia para o turismo local, com criação de projetos e organização de um calendário permanente de eventos. A proposta, de acordo com ele, é ampliar as parcerias e diversificar as atrações do município. Carlos Augusto também defendeu uma mudança no modelo atual, com menos dependência de grandes shows e maior valorização dos potenciais turísticos da cidade, incluindo as áreas rurais e as praias, além de iniciativas voltadas à qualidade de vida e à organização do destino turístico.
 
Carlos Augusto nomeou Pablo Kling como novo secretário de Turismo; ele já foi vice-presidente da TurisRio e atua no desenvolvimento do setor no estado. - Reprodução/ Ascom
Carlos Augusto nomeou Pablo Kling como novo secretário de Turismo; ele já foi vice-presidente da TurisRio e atua no desenvolvimento do setor no estado.Reprodução/ Ascom
fotogaleria
O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, esteve em Brasília em busca de apoio federal após os estragos causados pelas fortes chuvas no município.
Carlos Augusto nomeou Pablo Kling como novo secretário de Turismo; ele já foi vice-presidente da TurisRio e atua no desenvolvimento do setor no estado.