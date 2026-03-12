Nova estrutura contará com farmácia, sala de curativos e espaço dedicado à saúde da mulher. - Reprodução/ ASCOM

Nova estrutura contará com farmácia, sala de curativos e espaço dedicado à saúde da mulher.Reprodução/ ASCOM

Publicado 12/03/2026 13:45

Araruama - A prefeita Daniela Soares acompanhou, nesta quarta-feira (11), o andamento das obras de reforma e ampliação do posto de saúde de Ponte dos Leites, em uma agenda voltada ao acompanhamento de investimentos na rede municipal de saúde. A intervenção faz parte do conjunto de ações da atual gestão para fortalecer a atenção básica e ampliar a capacidade de atendimento nas unidades do município.



A obra prevê praticamente dobrar o tamanho do posto de saúde, com a criação de novos consultórios e salas específicas para diferentes tipos de atendimento. Entre os espaços previstos estão salas de fisioterapia, odontologia, vacinação e farmácia, além de uma sala voltada ao atendimento da saúde da mulher.



O projeto também inclui a implantação de sala de triagem e sala de curativos, ampliando a estrutura da unidade e permitindo a oferta de mais serviços à população da região. A proposta, segundo a prefeitura, é descentralizar parte dos atendimentos e garantir maior acesso aos moradores de bairros mais afastados.



Além da ampliação dos serviços, o prédio passará por adequações estruturais, com melhorias de acessibilidade para cadeirantes, novos banheiros e espaços destinados aos agentes comunitários de saúde (ACS), responsáveis por atuar diretamente no acompanhamento das famílias.



Durante a visita técnica, a prefeita destacou que a ampliação da unidade representa um investimento estratégico na rede de atenção básica do município.



"Estamos trabalhando para fortalecer a estrutura da saúde pública e garantir que os moradores tenham acesso a um atendimento mais completo perto de casa. A ampliação do posto de Ponte dos Leites significa mais serviços, mais conforto e mais dignidade para a população", afirmou Daniela.



De acordo com a secretária municipal de Obras, Winny Magalhães, o projeto foi planejado para atender à demanda crescente da região e melhorar as condições de trabalho das equipes de saúde.



"Essa obra praticamente dobra o tamanho da unidade e cria novos espaços de atendimento, o que permite ampliar os serviços oferecidos à população e dar melhores condições de trabalho às equipes", explicou.



A unidade será responsável por atender moradores de Ponte dos Leites, Outeiro e parte inicial de Praia Seca. A previsão da prefeitura é que a obra seja concluída e entregue à população até maio.