Prefeito Fabinho Costa apresenta projeto de pavimentação durante reunião com o governo do estado. - Reprodução/ Ascom

Prefeito Fabinho Costa apresenta projeto de pavimentação durante reunião com o governo do estado.Reprodução/ Ascom

Publicado 16/03/2026 17:57

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande deu mais um passo nas articulações por investimentos em infraestrutura urbana. Em reunião realizada nesta segunda-feira (16), o prefeito Fabinho Costa (CID) apresentou ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade, um projeto que prevê a pavimentação de mais de dez ruas no município.

O encontro acontece na semana seguinte à da visita do secretário na cidade, quando vistoriou várias obras em andamento.

A proposta contempla a aplicação de aproximadamente quatro quilômetros de asfalto, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e elevar a qualidade de vida da população.

Durante o encontro, também foram discutidas as principais demandas estruturais da cidade, especialmente diante dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram recentemente o estado do Rio de Janeiro. O plano integra um conjunto de ações voltadas à modernização do sistema viário local e ao fortalecimento da infraestrutura urbana.

Segundo o prefeito Fabinho Costa, o objetivo é garantir avanços concretos para o município por meio da parceria com o governo estadual.

“Estamos apresentando a demanda de mais de dez ruas que precisam dessa intervenção. Quem acorda cedo e trabalha avança a cada dia. Nosso lema em Iguaba é trabalhar até dar certo e, com o apoio do Estado, vamos tirar esse projeto do papel em breve”, afirmou.

O secretário Uruan Andrade confirmou que a proposta será incluída no planejamento da Secretaria para o cronograma de obras deste ano. De acordo com ele, investimentos em pavimentação representam mais dignidade e melhores condições de trafegabilidade para os municípios fluminenses.

A expectativa agora é que os trâmites administrativos avancem nos próximos meses para viabilizar o início das obras ainda em 2026.