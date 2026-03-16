Prefeito Fabinho Costa apresenta projeto de pavimentação durante reunião com o governo do estado.Reprodução/ Ascom
O encontro acontece na semana seguinte à da visita do secretário na cidade, quando vistoriou várias obras em andamento.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Prefeito Fabinho Costa apresenta projeto de pavimentação durante reunião com o governo do estado.Reprodução/ Ascom
Fabinho Costa articula pacote de pavimentação com o Governo do Estado
Plano de mobilidade urbana apresentado nesta segunda (16) prevê cerca de 4 km de asfalto em diferentes bairros de Iguaba
Búzios reforça parceria internacional com cidade turística da Argentina
Prefeito Alexandre Martins recebe secretário Sebastián Baldín para ampliar cooperação em turismo, cultura e esporte entre cidades irmãs
Daniela Soares anuncia licitação para obras no bairro Fazendinha em parceria com o Estado
Trabalho prevê drenagem e pavimentação com investimento de R$ 71,8 milhões
Daniela Soares acompanha obra que vai dobrar posto de saúde em Ponte dos Leites
Reforma amplia estrutura da unidade com novos consultórios, sala da mulher, fisioterapia e farmácia; entrega está prevista para acontecer até maio
Carlos Augusto faz "bate e volta" a Brasília por recursos para Rio das Ostras
Prefeito articula apoio federal para recuperação após chuvas e anuncia novo secretário de Turismo
Governo Daniela Soares amplia rede infantil com nova creche em Iguabinha
Unidade busca atender demanda por vagas na primeira infância em Araruama. Serão 180 vagas e previsão de entrega em até 120 dias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.