Encontro entre representantes de Búzios e Villa Carlos Paz reforça parceria entre cidades irmãs. - Reprodução/ Ascom

Encontro entre representantes de Búzios e Villa Carlos Paz reforça parceria entre cidades irmãs.Reprodução/ Ascom

Publicado 13/03/2026 14:04

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), recebeu nesta quinta-feira (12) o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Villa Carlos Paz, na província de Córdoba, Sebastián Baldín, em um encontro voltado ao fortalecimento das relações institucionais e turísticas entre as duas cidades.



A reunião também contou com a participação dos secretários municipais de Turismo, Thomas Weber, e de Planejamento de Ações Estratégicas e Integração, Gugu Braga. A visita integra uma agenda de cinco dias na cidade, voltada ao intercâmbio de experiências e à consolidação do acordo de cidades irmãs entre os dois destinos turísticos.



Durante a estadia, Baldín participa de atividades institucionais e visitas técnicas, com foco na troca de práticas de gestão e na ampliação da cooperação nas áreas de turismo, cultura e esporte. A iniciativa busca fortalecer a promoção conjunta dos destinos e ampliar o intercâmbio turístico entre Brasil e Argentina.



Com 14 anos à frente da pasta em Carlos Paz, Baldín destacou a importância da aproximação entre cidades que têm no turismo um dos principais motores da economia local. A parceria pretende ampliar a troca de experiências e fortalecer estratégias de divulgação internacional.



O secretário Gugu Braga lembrou que o relacionamento entre os municípios já vinha sendo construído nos últimos anos. Segundo ele, duas visitas anteriores a Carlos Paz foram fundamentais para estabelecer o acordo inicial de cidades irmãs, que agora ganha continuidade com a presença da comitiva argentina em Búzios.



Já o secretário Thomas Weber ressaltou que a aproximação reforça o posicionamento de Búzios no mercado internacional. “Esse intercâmbio fortalece a relação entre as nossas cidades e abre caminhos para novas ações de cooperação e promoção turística, ampliando ainda mais a presença de Búzios no mercado argentino”, afirmou.