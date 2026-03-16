Evento celebra a cultura caiçara e a participação das mulheres na tradição pesqueira.Reprodução
O evento celebra a força e a importância das mulheres caiçaras na construção da identidade cultural do município. Durante a atividade, Alexandre destacou o papel histórico dessas mulheres, que por gerações sustentaram suas famílias, cuidaram dos filhos e mantiveram vivas as tradições locais enquanto os pescadores enfrentavam o mar em busca de sustento.
"Uma parte muito importante da história de Búzios foi construída pelas mãos e pela força das mulheres caiçaras. Hoje é um dia de memória, respeito e reconhecimento por tudo que elas representam para a nossa cidade", afirmou o prefeito.
A programação da Semana das Caiçaras continua ao longo desta semana em Búzios, com uma série de atividades culturais voltadas à valorização da tradição local. Entre os eventos previstos estão sarau cultural, apresentações musicais, feira de artesanato e comidas típicas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.