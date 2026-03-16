Evento celebra a cultura caiçara e a participação das mulheres na tradição pesqueira. - Reprodução

Evento celebra a cultura caiçara e a participação das mulheres na tradição pesqueira.Reprodução

Publicado 16/03/2026 18:07

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), participou neste fim de semana da tradicional puxada de rede na Praia da Azeda. A atividade integrou a programação da Semana das Caiçaras e contou também com a presença da primeira-dama e secretária municipal da Mulher, Daniele Martins.



O evento celebra a força e a importância das mulheres caiçaras na construção da identidade cultural do município. Durante a atividade, Alexandre destacou o papel histórico dessas mulheres, que por gerações sustentaram suas famílias, cuidaram dos filhos e mantiveram vivas as tradições locais enquanto os pescadores enfrentavam o mar em busca de sustento.



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"Uma parte muito importante da história de Búzios foi construída pelas mãos e pela força das mulheres caiçaras. Hoje é um dia de memória, respeito e reconhecimento por tudo que elas representam para a nossa cidade", afirmou o prefeito.



A programação da Semana das Caiçaras continua ao longo desta semana em Búzios, com uma série de atividades culturais voltadas à valorização da tradição local. Entre os eventos previstos estão sarau cultural, apresentações musicais, feira de artesanato e comidas típicas.

"Uma parte muito importante da história de Búzios foi construída pelas mãos e pela força das mulheres caiçaras. Hoje é um dia de memória, respeito e reconhecimento por tudo que elas representam para a nossa cidade", afirmou o prefeito.A programação da Semana das Caiçaras continua ao longo desta semana em Búzios, com uma série de atividades culturais voltadas à valorização da tradição local. Entre os eventos previstos estão sarau cultural, apresentações musicais, feira de artesanato e comidas típicas.



