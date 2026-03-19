Comissão de Finanças acompanhou parecer antes da votação em plenário.Reprodução
Contas de Alexandre Martins passam com folga na Câmara de Búzios
O resultado, 7 votos a 1, evidencia uma base consolidada do governo no Legislativo. O voto contrário foi do vereador Raphael Braga
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Ajustes no primeiro escalão e agenda nas ruas marcam gestão em Cabo Frio
Criação da Secretaria da Mulher e troca em Serviços Públicos são os principais movimentos, enquanto Dr Serginho intensifica presença nos bairros com mutirão
Encontro em Araruama reúne lideranças e debate inclusão e sustentabilidade
Além da prefeita Daniela Soares (PL), prticipam do encontro a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, além de representantes da gestão municipal
PPP da iluminação ganha força como aposta em São Pedro da Aldeia
Fábio do Pastel avança com Caixa e trata modernização como peça-chave para segurança e desenvolvimento
Alexandre Martins participa de puxada de rede e homenageia mulheres caiçaras
Evento na Praia da Azeda reuniu comunidade e autoridades para celebrar a cultura tradicional buziana
Fabinho Costa articula pacote de pavimentação com o Governo do Estado
Plano de mobilidade urbana apresentado nesta segunda (16) prevê cerca de 4 km de asfalto em diferentes bairros de Iguaba
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