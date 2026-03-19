Comissão de Finanças acompanhou parecer antes da votação em plenário. - Reprodução

Comissão de Finanças acompanhou parecer antes da votação em plenário.Reprodução

Publicado 19/03/2026 17:13

Búzios - A Câmara Municipal de Búzios aprovou, nesta quinta-feira (19), a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023 do prefeito Alexandre Martins (REP). O resultado — 7 votos a 1 — evidencia uma base consolidada do governo no Legislativo. O voto contrário foi do vereador Raphael Braga (PRD).

Antes de chegar ao plenário, o processo já havia recebido sinal verde técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que emitiu parecer prévio favorável, ainda que com ressalvas, determinações e recomendações — prática comum nesse tipo de análise.

No âmbito da Câmara, o parecer também foi acompanhado pela Comissão de Finanças e Orçamento, pavimentando o caminho para a aprovação com margem confortável.