Evento reuniu autoridades e comunidade na Praça Antônio Raposo, em Araruama. - Reprodução/ Ascom

Evento reuniu autoridades e comunidade na Praça Antônio Raposo, em Araruama.Reprodução/ Ascom

Publicado 18/03/2026 13:48 | Atualizado 18/03/2026 18:14

Araruama - A prefeita Daniela Soares e autoridades do Governo do Estado participaram, na manhã desta quarta-feira (18), da abertura do evento Elas pelo amanhã, realizado na Praça Antônio Raposo, no Centro. A iniciativa reúne serviços gratuitos, atividades culturais, ações de saúde e iniciativas ambientais voltadas ao fortalecimento do protagonismo feminino e à conscientização sobre a sustentabilidade.



Estiveram presentes a secretária de Estado da Mulher Heloísa Aguiar e o secretário estadual de Meio Ambiente Bernardo Rossi, reforçando a integração entre município e Estado na promoção de políticas públicas voltadas às mulheres e ao meio ambiente. Além de representantes da gestão municipal.



Durante a programação, a população tem acesso a atendimentos gratuitos, oficinas, apresentações artísticas e ações educativas. Entre os destaques estão a troca de óleo de cozinha usado por detergente, a substituição de lâmpadas comuns por modelos de LED em parceria com a Enel, além da distribuição de mudas de árvores nativas.



Segundo a prefeita Daniela Soares, o evento reforça a importância da valorização das mulheres e da conscientização ambiental. “Estamos no mês de março e as comemorações continuam. Esse evento é para a gente mostrar a força da mulher, sustentabilidade, ação e sobre todas as esferas que as mulheres vão passando ao longo do tempo. Esse evento é para mostrar o trabalho das nossas mulheres e alunos. Vamos nos fortalecer enquanto sociedade e espaço público”, afirmou.



Já a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, ressaltou a importância da participação popular e do cuidado com o meio ambiente. “É uma alegria enorme amanhecer em um dia lindo como esse em Araruama. Estamos fazendo esse evento para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, mas todo dia é o nosso dia. É uma alegria muito grande ver essa população jovem que no futuro estará trabalhando. O futuro está com vocês. Tenham cuidado com o nosso meio ambiente e com as nossas meninas. Não é não”, declarou.



O secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, falou sobre representatividade feminina e destacou a escolha do município para a realização da ação. “O governador é um apaixonado pela Região dos Lagos e por Araruama. Nós estamos aqui realizando diversas ações. Semana que vem estaremos juntos para falarmos sobre a Lagoa de Araruama. Realizamos aqui também o Limpa Rio. Escolhemos Araruama para fazermos esse evento sobre meio ambiente e sustentabilidade”, disse.



A superintendente da Mulher Marizete Ramos destacou que o município vem promovendo uma série de ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. “Já realizamos importantes iniciativas, como o RJ para Todos em São Vicente e o ‘Para você, mulher’, também na Praça Antônio Raposo. São eventos que aproximam os serviços da população e reforçam o cuidado, a orientação e o acolhimento às mulheres do nosso município”, ressaltou.