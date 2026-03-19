Gestão promove ajustes internos enquanto amplia ações nas ruas. - Reprodução/ No sentido horário, Alexandra Codeço, Bárbara Caetano, Petterson Souza e Jefferson Vidal

Gestão promove ajustes internos enquanto amplia ações nas ruas.Reprodução/ No sentido horário, Alexandra Codeço, Bárbara Caetano, Petterson Souza e Jefferson Vidal

Publicado 19/03/2026 13:52

Cabo Frio - Em Cabo Frio, os últimos dias foram marcados por forte movimentação nos bastidores políticos, com rumores sobre uma possível reforma ampla no secretariado do prefeito Dr. Serginho (PL). As especulações apontavam para uma "dança das cadeiras" no primeiro escalão, mas, na prática, o cenário se mostrou bem mais contido.



De acordo com fontes ligadas diretamente ao gabinete, as mudanças são pontuais e estratégicas. O principal movimento foi a decisão de criar a Secretaria da Mulher, ampliando o espaço institucional de uma pauta sensível e de forte apelo social. Para comandar a nova estrutura, Serginho convidou a vereadora Alexandra Codeço (REP), que aceitou a missão.



Ao contrário do que circulou nos bastidores, a nova secretaria não provocou baixas internas. Bárbara Caetano permanece na equipe e segue como adjunta da pasta, sinalizando continuidade administrativa dentro da nova configuração.



A única mudança efetiva, até o momento, ocorre na Secretaria de Serviços Públicos. Com o retorno de Jefferson Vidal à Câmara Municipal, o então adjunto Petterson Souza assume o comando da pasta. Fora isso, não há, por ora, indicativos de uma reforma mais ampla — o que sugere cautela do governo na reorganização interna.



MUTIRÃO ACELERADO

Prefeito destaca importância da presença nas ruas para acompanhar demandas. Reprodução/ Dr. Serginho



Se por um lado o prefeito evita mudanças bruscas na estrutura, por outro acelera o ritmo nas ruas. Nesta quarta-feira (18), Serginho iniciou um mutirão de serviços no bairro Monte Alegre 2, deixando claro que pretende intensificar a presença nos bairros e imprimir uma agenda de entregas no curto prazo.



A estratégia inclui o avanço de obras de asfaltamento em vias consideradas estratégicas, como a Avenida Wilson Mendes e a principal do Grande Jardim Esperança (antiga Estrada de Búzios). Com intervenções já em fase final no Jardim Esperança, a projeção do governo é expandir as frentes de trabalho para Tamoios nos próximos dias.



O movimento também carrega um componente político relevante: a demonstração de alinhamento com o governo estadual. O próprio prefeito fez questão de destacar a parceria com o governador Cláudio Castro, além do apoio do presidente do DER, Pedro Ramos, e do secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas. Se por um lado o prefeito evita mudanças bruscas na estrutura, por outro acelera o ritmo nas ruas. Nesta quarta-feira (18), Serginho iniciou um mutirão de serviços no bairro Monte Alegre 2, deixando claro que pretende intensificar a presença nos bairros e imprimir uma agenda de entregas no curto prazo.A estratégia inclui o avanço de obras de asfaltamento em vias consideradas estratégicas, como a Avenida Wilson Mendes e a principal do Grande Jardim Esperança (antiga Estrada de Búzios). Com intervenções já em fase final no Jardim Esperança, a projeção do governo é expandir as frentes de trabalho para Tamoios nos próximos dias.O movimento também carrega um componente político relevante: a demonstração de alinhamento com o governo estadual. O próprio prefeito fez questão de destacar a parceria com o governador Cláudio Castro, além do apoio do presidente do DER, Pedro Ramos, e do secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas.