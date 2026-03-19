Gestão promove ajustes internos enquanto amplia ações nas ruas.Reprodução/ No sentido horário, Alexandra Codeço, Bárbara Caetano, Petterson Souza e Jefferson Vidal
De acordo com fontes ligadas diretamente ao gabinete, as mudanças são pontuais e estratégicas. O principal movimento foi a decisão de criar a Secretaria da Mulher, ampliando o espaço institucional de uma pauta sensível e de forte apelo social. Para comandar a nova estrutura, Serginho convidou a vereadora Alexandra Codeço (REP), que aceitou a missão.
Ao contrário do que circulou nos bastidores, a nova secretaria não provocou baixas internas. Bárbara Caetano permanece na equipe e segue como adjunta da pasta, sinalizando continuidade administrativa dentro da nova configuração.
A única mudança efetiva, até o momento, ocorre na Secretaria de Serviços Públicos. Com o retorno de Jefferson Vidal à Câmara Municipal, o então adjunto Petterson Souza assume o comando da pasta. Fora isso, não há, por ora, indicativos de uma reforma mais ampla — o que sugere cautela do governo na reorganização interna.
MUTIRÃO ACELERADO
Se por um lado o prefeito evita mudanças bruscas na estrutura, por outro acelera o ritmo nas ruas. Nesta quarta-feira (18), Serginho iniciou um mutirão de serviços no bairro Monte Alegre 2, deixando claro que pretende intensificar a presença nos bairros e imprimir uma agenda de entregas no curto prazo.
A estratégia inclui o avanço de obras de asfaltamento em vias consideradas estratégicas, como a Avenida Wilson Mendes e a principal do Grande Jardim Esperança (antiga Estrada de Búzios). Com intervenções já em fase final no Jardim Esperança, a projeção do governo é expandir as frentes de trabalho para Tamoios nos próximos dias.
O movimento também carrega um componente político relevante: a demonstração de alinhamento com o governo estadual. O próprio prefeito fez questão de destacar a parceria com o governador Cláudio Castro, além do apoio do presidente do DER, Pedro Ramos, e do secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas.
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