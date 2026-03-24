Araruama e Arraial do Cabo recebem Selo Ouro em cerimônia do MEC em Brasília.Reprodução/ Ascom
“RESULTADO DE EMPENHO COLETIVO”
Daniela Soares destacou o orgulho pela conquista e fez questão de agradecer aos profissionais da Educação. Segundo ela, o selo é resultado direto do empenho coletivo de alfabetizadores, professores e equipe pedagógica do município, consolidando Araruama como referência na área educacional. “É a primeira vez que o nosso município recebe esse selo. Isso nos deixa muito orgulhosos. Quero agradecer a todos os alfabetizadores e profissionais da educação de Araruama”, afirmou.
COMPROMISSO DE GESTÃO
Bernardo Alcântara, destacou a conquista do Selo Ouro no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada como resultado de uma política consistente de investimentos na área. O secretário ressaltou que o reconhecimento leva em conta critérios como planejamento educacional, formação continuada de professores, acompanhamento pedagógico e desempenho dos alunos. Segundo ele, “a certificação reforça o compromisso da gestão do prefeito Marcelo Magno com a educação e evidencia o trabalho dos profissionais da rede, apontados como peça-chave para consolidar o município como referência regional e estadual no setor”.
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