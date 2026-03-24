Araruama e Arraial do Cabo recebem Selo Ouro em cerimônia do MEC em Brasília. - Reprodução/ Ascom

Araruama e Arraial do Cabo recebem Selo Ouro em cerimônia do MEC em Brasília.Reprodução/ Ascom

Publicado 24/03/2026 15:58

Araruama - O destaque da coluna vai para os municípios de Araruama e Arraial do Cabo, que faturaram o Selo Ouro de Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação. A cerimônia foi em Brasília, nesta segunda (23), e teve participação da prefeita araruamense Daniela Soares (PL) e comitiva – secretários de Educação, Valéria Amaral, e a sub, Lilian Oliveira; de Governo, Anderson Moura, e a superintendente de Planejamento, Dayse Barros. De Arraial, representaram o prefeito Marcelo Magno (PL) o seu vice, Diego Silveira (MDB), e o secretário de Educação, Bernardo Alcântara. Marcelo ficou na cidade para dar posse aos novos concursados da pasta.



“RESULTADO DE EMPENHO COLETIVO”



Daniela Soares destacou o orgulho pela conquista e fez questão de agradecer aos profissionais da Educação. Segundo ela, o selo é resultado direto do empenho coletivo de alfabetizadores, professores e equipe pedagógica do município, consolidando Araruama como referência na área educacional. “É a primeira vez que o nosso município recebe esse selo. Isso nos deixa muito orgulhosos. Quero agradecer a todos os alfabetizadores e profissionais da educação de Araruama”, afirmou.



Araruama conquista Selo Ouro pela primeira vez na alfabetização. Reprodução/ Ascom



COMPROMISSO DE GESTÃO



Bernardo Alcântara, destacou a conquista do Selo Ouro no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada como resultado de uma política consistente de investimentos na área. O secretário ressaltou que o reconhecimento leva em conta critérios como planejamento educacional, formação continuada de professores, acompanhamento pedagógico e desempenho dos alunos. Segundo ele, “a certificação reforça o compromisso da gestão do prefeito Marcelo Magno com a educação e evidencia o trabalho dos profissionais da rede, apontados como peça-chave para consolidar o município como referência regional e estadual no setor”.

Araruama conquista Selo Ouro pela primeira vez na alfabetização. Reprodução/ Ascom